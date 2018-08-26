Ünal Karaman: "Hakkımız yendi" – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    : "Hakkımız yendi"

    Ünal Karaman: "Hakkımız yendi"

    “Yediğimiz gol öncesi lehimize faul olması gerekirken; aleyhimize verildi Kucka’ya dirsek geliyor. VAR bu tarz bariz faullerde de devreye girmeli

    ekibinin teknik direktörü , son dakikada gelen gol nedeniyle 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Oyuncularımın gösterdiği mücadelenin karşılığı 3 puandı" şeklinde konuştu. Karşılaşmanın son dakikasında yaşanan ve MKE Ankaragücü'nün gol attığı pozisyonda hakem 'ın yanlış bir karar verdiğini savunan 52 yaşındaki hoca, "Tıpkı Abdülkadir'e gösterilen kartta olduğu gibi, hakemin hata yaptığını düşünüyorum. Pozisyonda faul vardı ama lehimize olması gerekiyordu. Hakem burada yorum hatası yaptı. Bu hata da emeğimizin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti. Daha dikkatli olmaları gerek" değerlendirmesinde bulundu.

    DAHA DİKKATLİ DAVRANMALILAR
    A.Gücü'nün başarıyla lige çıktığını ve yeni oyuncularla takımı güçlendirdiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti: "Onlar da iyi takım olma yolunda ilerliyorlar. Başarılar diliyorum. VAR sisteminin sadece ofsayt, kart veya iptal edilen gollerde değil, bu tarz bariz faullerde de devreye girmesi gerekiyor. Pozisyonu tekrar tekrar izledim. Faul lehimize olmalı ve kart rakip oyuncuya verilmeliydi. Sakatlarımızın olması, bazı oyuncularımızın geç gelmesi nedeniyle zamana ihtiyacımız var. Bunu yaparken de puanlara ihtiyacımız var. Eminim bundan sonraki müsabakalarda daha dikkatli olunacaktır."

    1. 26.8.2018
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