Trabzonspor'da Rodallega'dan en iyi başlangıç
Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, ilk 3 haftada attığı 3 golle takımında en iyi lig başlangıcını yaptı.
Slovenya kampında oynanan 4 hazırlık maçında 3 kez rakip fileleri havalandırarak bordo-mavili takımın en fazla gol atan oyuncusu olan Kolombiyalı forvet, bu performansını lige de yansıttı.
İlk hafta Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmayı gol atamadan geçiren Rodallega, ikinci hafta 3-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında 2, MKE Ankaragücü ile dün oynanan karşılaşmada da 1 gol atmayı başardı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulan Rodallega, ligde 3 maçta 3 gol atarak takımının 4 puan kazanmasında önemli rol oynadı. Kolombiyalı forvet, ilk 3 haftada 5 golün 3'ünü kaydederek Karadeniz ekibinde en golcü oyuncu oldu.
Rodallega, 2016-2017 sezonunda forma giydiği ilk 3 maçta gol atamazken, 2017-2018 sezonunda ise ilk 3 haftada 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
Bu kez beklemedi
Trabzonspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen Hugo Rodallega, ilk 3 haftayı golsüz geçirdi.
Kolombiyalı oyuncu, 19. hafta Gaziantepspor, 20. hafta Osmanlıspor, 21. hafta da Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremezken, 22. hafta deplasmanda 1-1 biten Atiker Konyaspor maçında ilk golünü kaydederek suskunluğunu bozdu.
Rodallega, 2017-2018 sezonunda ise 3. haftada golle tanışarak, 1 gol kaydetti. İlk hafta Atiker Konyaspor maçını golsüz geçiren, ikinci haftadaki Fenerbahçe maçında kadroda olmasına karşın forma şansı bulamayan Kolombiyalı forvet, 3. hafta 3-2 kaybedilen Göztepe maçında 1 gol attı.
İlk sezonunda 4. maçta, ikinci sezonunda 3. haftada gol atan Rodallega, bu sezon ikinci haftada golle tanıştı.
Burak Yılmaz'ı yakaladı
Rodallega, geçen sezon ilk 3 haftada 3 gol atan Burak Yılmaz'ın performansını da yakaladı.
Geçen sezon ilk hafta 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor maçında 2 gol, 2-2 biten Fenerbahçe maçında 1 gol atan Burak Yılmaz takımına 4 puanlık katkı yaparken, Rodallega'nın aynı sayıda gol attığı bu sezon ilk 3 maçta da Trabzonspor aynı puanı topladı.
14 gol kaydetti
Hugo Rodallega, Trabzonspor'da lig maçlarında toplam 14 gol kaydetti.
Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 15 maçta 6, 2017-2018 sezonunda 23 maçta 5, bu sezon da 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 26.8.2018 11:26
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Marco Fabian, Fenebahçe için İstanbul'a geliyor
Toplam 9
Yorum
Cetin Ooooo baba,İstanbul dört gözle seni bekliyor,bileşim.Tam sevdiğim cins yani, iyi terzi,!!!!!!
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
Trabzonspor'da Rodallega'dan en iyi başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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