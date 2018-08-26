Trabzonspor'da Rodallega'dan en iyi başlangıç – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    'da Rodallega'dan en iyi başlangıç

    Trabzonspor'da Rodallega'dan en iyi başlangıç

    'un futbolcusu , ilk 3 haftada attığı 3 golle takımında en iyi lig başlangıcını yaptı.

    Slovenya kampında oynanan 4 hazırlık maçında 3 kez rakip fileleri havalandırarak bordo-mavili takımın en fazla gol atan oyuncusu olan forvet, bu performansını lige de yansıttı.

    İlk hafta ile oynanan karşılaşmayı gol atamadan geçiren Rodallega, ikinci hafta 3-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında 2, MKE Ankaragücü ile dün oynanan karşılaşmada da 1 gol atmayı başardı.

    'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulan Rodallega, ligde 3 maçta 3 gol atarak takımının 4 puan kazanmasında önemli rol oynadı. Kolombiyalı forvet, ilk 3 haftada 5 golün 3'ünü kaydederek ekibinde en golcü oyuncu oldu.

    Rodallega, 2016-2017 sezonunda forma giydiği ilk 3 maçta gol atamazken, 2017-2018 sezonunda ise ilk 3 haftada 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

    Bu kez beklemedi

    'a 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen , ilk 3 haftayı golsüz geçirdi.

    Kolombiyalı oyuncu, 19. hafta , 20. hafta , 21. hafta da Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremezken, 22. hafta deplasmanda 1-1 biten maçında ilk golünü kaydederek suskunluğunu bozdu.

    Rodallega, 2017-2018 sezonunda ise 3. haftada golle tanışarak, 1 gol kaydetti. İlk hafta Atiker Konyaspor maçını golsüz geçiren, ikinci haftadaki maçında kadroda olmasına karşın forma şansı bulamayan Kolombiyalı forvet, 3. hafta 3-2 kaybedilen maçında 1 gol attı.

    İlk sezonunda 4. maçta, ikinci sezonunda 3. haftada gol atan Rodallega, bu sezon ikinci haftada golle tanıştı.

    Burak Yılmaz'ı yakaladı

    Rodallega, geçen sezon ilk 3 haftada 3 gol atan Burak Yılmaz'ın performansını da yakaladı.

    Geçen sezon ilk hafta 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor maçında 2 gol, 2-2 biten Fenerbahçe maçında 1 gol atan Burak Yılmaz takımına 4 puanlık katkı yaparken, Rodallega'nın aynı sayıda gol attığı bu sezon ilk 3 maçta da Trabzonspor aynı puanı topladı.

    14 gol kaydetti

    Hugo Rodallega, Trabzonspor'da lig maçlarında toplam 14 gol kaydetti.

    Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 15 maçta 6, 2017-2018 sezonunda 23 maçta 5, bu sezon da 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 26.8.2018 11:26
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