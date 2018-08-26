Onur: Çok şanssızız – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Onur: Çok şanssızız

    Onur: Çok şanssızız
    ekibinin file bekçisi , çok büyük şanssızlık yaşadıklarını söyledi. 30 yaşındaki eldiven, "Tam galip gelecektik ki olmadı. İyi mücadele ettik. Golden önce faul yoktu. Hakem hatalı karar verdi" ifadesini kullandı.
    1. 26.8.2018
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