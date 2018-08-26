Olcay Şahan'dan bu kez asist
?HUGO&OLCAY BİTİRİM İKİLİ
Geçtiğimiz hafta Sivasspor filelerini iki kez sarsan Rodallega dün harika bir gol attı. Kolombiyalı forvete asisti yapan isim ise Olcay Şahan oldu. Rodallega'nın Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de attığı 14 golün altısının asisti Olcay'dan geldi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Olcay Şahan'dan bu kez asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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