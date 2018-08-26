Olcay Şahan'dan bu kez asist – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    'dan bu kez asist

    Olcay Şahan'dan bu kez asist
    Son 5 sezonda başkentte oynadığı 9 maçta sadece1 kez kazanabilen Fırtına, tek galibiyetini 2 sezon önce, 11 Şubat 2017'de Osmanlı karşısında 1-0'lık skorla almıştı. 3 puanı getiren golü atan dün de harika bir asist yaptı.

    ?HUGO&OLCAY BİTİRİM İKİLİ
    Geçtiğimiz hafta filelerini iki kez sarsan Rodallega dün harika bir gol attı. Kolombiyalı forvete asisti yapan isim ise Olcay Şahan oldu. Rodallega'nın formasıyla Süper Lig'de attığı 14 golün altısının asisti Olcay'dan geldi.
    1. 26.8.2018
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