Finişte kaza! Ankaragücü 2-2 Trabzonspor – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Finişte kaza! Ankaragücü 2-2

    Finişte kaza! Ankaragücü 2-2 Trabzonspor

    Kötü zeminde zorlanan bordo-mavililerin gollerini 28’de Novak ve 80’de Rodallega attı. A.Gücü 43’te Faty ve 90+1’de Mokhtar ile maça tutundu

    'e Başakşehir deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlayan , ardından 'u yenerek galibiyet siftahı yapmıştı. Fırtına dün son anda yediği golle A.Gücü ile başkentte 2-2 berabere kaldı. Novak ve geçtiğimiz hafta Sivasspor filelerini iki kez sarsan Rodallega'nın golleri ile iki kez öne geçen Fırtına, 43'te Faty ve 90+1'de Mokhtar'ı durduramadı. Uzatmalarda gelen gol aslında ekibinin başkentte aldığı kötü sonuçların serisinin sürmesi anlamına geliyordu.

    BAŞKENTTE ZORLANIYOR
    Bordo-mavililer için deplasmanları son dönemde sıkıntılı geçiyor. Karadeniz ekibi, dün A.Gücü'nü yenip yeni bir sayfa açmak istiyordu ve buna da çok yaklaşmıştı. Son 6 sezonda Ankara'da 9 maça çıkan Trabzonspor sadece birini kazanabildi. 3 mücadeleden mağlup ayrılan Fırtına, 5 kez de berabere kaldı. İki takım arasında başkentte yapılan maçlarda A.Gücü üstün. 34 maçta sarı-lacivertliler 14, Fırtına ise 13 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

    Yunus Emre SEL
    1. 26.8.2018
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