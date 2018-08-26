Finişte kaza! Ankaragücü 2-2 Trabzonspor
Kötü zeminde zorlanan bordo-mavililerin gollerini 28’de Novak ve 80’de Rodallega attı. A.Gücü 43’te Faty ve 90+1’de Mokhtar ile maça tutundu
BAŞKENTTE ZORLANIYOR
Bordo-mavililer için Ankara deplasmanları son dönemde sıkıntılı geçiyor. Karadeniz ekibi, dün A.Gücü'nü yenip yeni bir sayfa açmak istiyordu ve buna da çok yaklaşmıştı. Son 6 sezonda Ankara'da 9 maça çıkan Trabzonspor sadece birini kazanabildi. 3 mücadeleden mağlup ayrılan Fırtına, 5 kez de berabere kaldı. İki takım arasında başkentte yapılan maçlarda A.Gücü üstün. 34 maçta sarı-lacivertliler 14, Fırtına ise 13 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Yunus Emre SEL
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Finişte kaza! Ankaragücü 2-2 Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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