Anthony Nwakaeme Siftah yaptı – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Nwakaeme yaptı

    <a href="/index/anthony?id=cedabb3c-3ee7-4466-ad70-f27994f46eff" class="" rel="tag">Anthony</a> Nwakaeme <a href="/index/siftah?id=c45808d5-858c-4a39-b78e-24d59eae7c32" class="" rel="tag">Siftah</a> yaptı

    ekibinin yeni transferi Nwakaeme dün 73. dakikada Abdülkadir'in yerine oyuna dahil oldu.

    Bordo-mavili formayla yapan Nijeryalı forvet, etkili olamadı. maç sonrası, "Çok daha iyi olacağız" dedi.
    1. 26.8.2018
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