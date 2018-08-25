Yeni sayfa vakti!
Ankara’da 8 maçta 1 kez gülebilen Fırtına’nın rakibi Ankaragücü...
BAŞKENTTE ZORLANIYOR
Bordo-mavililer için Ankara deplasmanları son dönemde sıkıntılı geçiyor. Karadeniz ekibi, bugün A.Gücü'nü yenip yeni bir sayfa açmakta kararlı. Son 5 sezonda Ankara'da 8 maça çıkan Trabzonspor sadece birini kazanabildi. 3 mücadeleden mağlup ayrılan Fırtına, 4 kez de berabere kaldı.
TRABZON ÇOK ÜSTÜN
Karadeniz ekibi ile A.Gücü ligde 69. kez karşılaşacak. 68 maçta bordo- mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü var. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor 108 gol atıp; 62 tane yedi.
EVİNDE A.GÜCÜ
İki takım arasında başkentte yapılan maçlarda A.Gücü üstünlük kurdu. 34 maçta sarı- lacivertliler 14, Fırtına ise 13 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer 44 gol atarken; kalesinde 43 gol gördü.
KAYIP OLMAMALI
Bugün A.Gücü ile karşılaşacak Trabzonspor'un sonraki rakibi G.Saray. İki karşılaşmanın ardından ise A Milli Futbol Takımımız'ın Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige ara verilecek. Fırtına'nın hedefi bu araya kayıpsız girmek.
OLCAY ATMIŞTI
Son 5 sezonda başkentte oynadığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabilen Fırtına, A.Gücü alt liglerde olduğu için Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ile karşılaştı. Karadeniz ekibi tek galibiyetini iki sezon önce, 11 Şubat 2017'de Osmanlı karşısında 1-0'lık skorla almıştı. 3 puanı getiren golü 16. dakikada Olcay Şahan kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta Sivasspor filelerini sarsan 31 yaşındaki sol kanat bugünü de boş geçmek istemiyor.
- 25.8.2018
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Toplam 5
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serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Toplam 1
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K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Toplam 11
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Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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