Yeni sayfa vakti! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Yeni sayfa vakti!

    Yeni sayfa vakti!

    ’da 8 maçta 1 kez gülebilen ’nın rakibi ...

    , 'in 3. haftasında bugün ile deplasmanda karşılaşacak. Ünal Karaman yönetiminde ilk hafta Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan, ardından sahasında Sivasspor'u 3-1 yenen ekibi, başkent temsilcisi karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek.

    BAŞKENTTE ZORLANIYOR
    Bordo-mavililer için deplasmanları son dönemde sıkıntılı geçiyor. Karadeniz ekibi, bugün A.Gücü'nü yenip yeni bir sayfa açmakta kararlı. Son 5 sezonda Ankara'da 8 maça çıkan Trabzonspor sadece birini kazanabildi. 3 mücadeleden mağlup ayrılan , 4 kez de berabere kaldı.

    TRABZON ÇOK ÜSTÜN
    Karadeniz ekibi ile A.Gücü ligde 69. kez karşılaşacak. 68 maçta bordo- mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü var. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor 108 gol atıp; 62 tane yedi.

    EVİNDE A.GÜCÜ
    İki takım arasında başkentte yapılan maçlarda A.Gücü üstünlük kurdu. 34 maçta sarı- lacivertliler 14, Fırtına ise 13 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer 44 gol atarken; kalesinde 43 gol gördü.

    KAYIP OLMAMALI
    Bugün A.Gücü ile karşılaşacak Trabzonspor'un sonraki rakibi G.Saray. İki karşılaşmanın ardından ise A Milli Futbol Takımımız'ın Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige ara verilecek. Fırtına'nın hedefi bu araya kayıpsız girmek.

    OLCAY ATMIŞTI
    Son 5 sezonda başkentte oynadığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabilen Fırtına, A.Gücü alt liglerde olduğu için Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ile karşılaştı. Karadeniz ekibi tek galibiyetini iki sezon önce, 11 Şubat 2017'de Osmanlı karşısında 1-0'lık skorla almıştı. 3 puanı getiren golü 16. dakikada Olcay Şahan kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta Sivasspor filelerini sarsan 31 yaşındaki sol kanat bugünü de boş geçmek istemiyor.

    1. 25.8.2018
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