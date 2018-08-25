Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Savaşın kazanın"
Teknik Direktör Ünal Karaman'dan futbolcularına: “Sivasspor maçının ilk 30 dakikasında harikaydık. Bunu genele yaymamız halinde her karşılaşmadan 3 puanla ayrılabiliriz”
BASİT KAYIPLAR YAPMAYIN
Birlik beraberlik içinde mücadele eden, doğru işler yapan bir takım isteyen Karaman, idmanlardaki maçlarda en çok 'garanti oyun' çağrısını yağıyor. Futbolcularına basit top kayıplarına tahammülü olmadığını anlatan bordo-mavili hoca, "Çıkarken top kaybı yaparsanız topu fileden alırsınız. Önce garanti oyun. Pozisyon kaymalarına, bloklar arası mesafeye dikkat edin. Top sizde kalsın. Basit kayıp yapmayın. Topu hızlandırın, en mükemmelini aramayın. Aynı hatta kalmayın. Yorulunca da doğru işler çıkarın" uyarılarında bulundu.
Yunus Emre SEL
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Savaşın kazanın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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