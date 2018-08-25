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, bugünkümaçı öncesi takımda olağanüstü hal ilan etti. 52 yaşındaki hoca, yapılan tüm antrenmanlarda oyuncularından daha hırslı olmalarını ve özelliklemaçının ilk 30 dakikasındaki futbolu genele yaymalarını istedi., rakiplerin iyi analiz ettiklerini belirterek, "Tüm oyuncularım bu maçın öneminin farkında. Henüz lig yeni başladı ama bizim hedefimiz belli. O yüzden kayıp vermeden,bu amaçlarımız doğrultusunda koşacağız" dedi.Birlikberaberlik içinde mücadele eden, doğru işler yapan bir takım isteyen, idmanlardaki maçlarda en çok 'garanti oyun' çağrısını yağıyor. Futbolcularına basit top kayıplarına tahammülü olmadığını anlatanhoca, "Çıkarken top kaybı yaparsanız topu fileden alırsınız. Önce garanti oyun. Pozisyon kaymalarına, bloklar arası mesafeye dikkat edin. Top sizde kalsın. Basit kayıp yapmayın., en mükemmelini aramayın. Aynı hatta kalmayın. Yorulunca da doğru işler çıkarın" uyarılarında bulundu.