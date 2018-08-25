Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Savaşın kazanın" – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : "Savaşın kazanın"

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Savaşın kazanın"

    Teknik Direktör 'dan futbolcularına: “ maçının ilk 30 dakikasında harikaydık. Bunu genele yaymamız halinde her karşılaşmadan 3 puanla ayrılabiliriz”

    Ünal Karaman, bugünkü Ankaragücü maçı öncesi takımda olağanüstü hal ilan etti. 52 yaşındaki hoca, yapılan tüm antrenmanlarda oyuncularından daha hırslı olmalarını ve özellikle Sivasspor maçının ilk 30 dakikasındaki futbolu genele yaymalarını istedi. Karaman, rakiplerin iyi analiz ettiklerini belirterek, "Tüm oyuncularım bu maçın öneminin farkında. Henüz lig yeni başladı ama bizim hedefimiz belli. O yüzden kayıp vermeden, hata yapmadan bu amaçlarımız doğrultusunda koşacağız" dedi.

    BASİT KAYIPLAR YAPMAYIN
    Birlik beraberlik içinde mücadele eden, doğru işler yapan bir takım isteyen Karaman, idmanlardaki maçlarda en çok 'garanti oyun' çağrısını yağıyor. Futbolcularına basit top kayıplarına tahammülü olmadığını anlatan bordo-mavili hoca, "Çıkarken top kaybı yaparsanız topu fileden alırsınız. Önce garanti oyun. Pozisyon kaymalarına, bloklar arası mesafeye dikkat edin. Top sizde kalsın. Basit kayıp yapmayın. Topu hızlandırın, en mükemmelini aramayın. Aynı hatta kalmayın. Yorulunca da doğru işler çıkarın" uyarılarında bulundu.

    Yunus Emre SEL
    1. 25.8.2018
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