Sabırsız Amiri – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Sabırsız Amiri

    Sabırsız Amiri
    Olimpiyat Stadı'nda Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan , bir an önce forma giymek istediğini söyledi. 30 yaşındaki İranlı sol kanat, "Trabzospor'un başarısı için çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.
    1. 25.8.2018
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