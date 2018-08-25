Mustafa Akbaş belirsiz – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    belirsiz

    Mustafa Akbaş belirsiz
    İsmi Mayatyaspor ile anılan 'ın durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Adil Gevrek, "Transfer durumu olsa kulüpler arasında oturulur ve konuşulur. Şu an netleşen herhangi bir şey yok" ifadesini kullandı.
    1. 25.8.2018
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