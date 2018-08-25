Burada mutluyum
Burak Yılmaz: Daha transferin bitmesine süre var ama ben Trabzon’da oynamaktan mutluyum. Güzel günlerim geçti ve buranın yeri çok ayrı...
HER ŞEY YAŞANABİLİR
Burak şöyle devam etti: "Hayatın neler getireceğini kimse bilemez. Ayrılmak aklımın ucundan geçmiyor ancak daha transferin bitmesine 7-8 gün var. Beklenmedik şeyler yaşanabilir. Buna bazen kimse engel olamaz. Bilinmesini istediğim tek şey benim Trabzonsporluluğumu kimsenin yargılayamayacağı. Bu şehrin yeri farklı."
SAKATLIĞI SÜRÜYOR
İki gün önce idmanda ağrı hisseden ve sağ uyluk kasında 1. derece yaralanma tespit edilen Burak bugün yok. 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine yoğun bir şekilde devam ediliyor.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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