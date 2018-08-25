Burada mutluyum

Burak Yılmaz: Daha transferin bitmesine süre var ama ben Trabzon’da oynamaktan mutluyum. Güzel günlerim geçti ve buranın yeri çok ayrı...

İsmi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'dan önemli açıklamalar... 33 yaşındaki forvet, "Camia ve taraftarımız rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Beni istediğiniz sürece de Trabzonspor'da futbol oynayacağım. Bana teklif gelmesi normal ancak benim gönlümde her zaman Trabzonspor yatıyor. Ben burada gol kralı ve Türkiye'nin en iyisi oldum" diye konuştu.



HER ŞEY YAŞANABİLİR

Burak şöyle devam etti: "Hayatın neler getireceğini kimse bilemez. Ayrılmak aklımın ucundan geçmiyor ancak daha transferin bitmesine 7-8 gün var. Beklenmedik şeyler yaşanabilir. Buna bazen kimse engel olamaz. Bilinmesini istediğim tek şey benim Trabzonsporluluğumu kimsenin yargılayamayacağı. Bu şehrin yeri farklı."



SAKATLIĞI SÜRÜYOR

İki gün önce idmanda ağrı hisseden ve sağ uyluk kasında 1. derece yaralanma tespit edilen Burak bugün yok. 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine yoğun bir şekilde devam ediliyor.