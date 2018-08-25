Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Ankaragücü - | CANLI

    Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI

    , Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Ankaragücü ile karşılaşıyor.

    , Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Ankaragücü ile karşılaşıyor.

    Ankaragücü'nün 11'i: Hopf, Yalçın, Erdem, Kone, Pinto, Mokhtar, Faty, Arif, Moulin, İlhan Parlak, El Kabir
    Trabzonspor'un 11'i: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega




    Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan, ikinci hafta ise sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Karadeniz ekibi, Ankaragücü karşısında bu kez deplasman galibiyeti hedefliyor.

    Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra, kendisine verilen bireysel program doğrultusunda izinsiz olarak çalışmayan Mustafa Akbaş ile yeni transfer Zeki Yavru, kadroda yer almıyor.

    İki takım ligde 69. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 68 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu mücadelelerde rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesindeyse 62 gol gördü. İki takım arasında başkentte yapılan maçların genelinde ise Ankaragücü üstünlüğü var. 34 maçta Ankaragücü 14, Trabzonspor ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    SAKAT: Putsila (Ankaragücü), Amiri, Kamil, Ahmet, Burak (Trabzon)

    CEZALI: Bifourna (Ankaragücü)

    1. 25.8.2018 18:03
    2. Güncelleme: 25.8.2018 19:03
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