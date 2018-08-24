Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını Ankara'da yaptığı antrenmanla noktaladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde akşam saatlerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmaların ardından sona erdi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin'in de antrenmanı takip etti.
- 24.8.2018 21:29
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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