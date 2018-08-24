Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/mke-ankaragucu?id=f32f263d-8a6a-4cfb-a117-a8ecc8a96662" class="" rel="tag">MKE Ankaragücü</a> maçına hazır

    , 'in 3'üncü haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını Ankara'da yaptığı antrenmanla noktaladı.

    Teknik direktör yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde akşam saatlerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmaların ardından sona erdi. Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin'in de antrenmanı takip etti.

    1. 24.8.2018 21:29
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