Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın başkentte yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 68 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü.

Ankara'daki maçlar

İki takım arasında başkentte yapılan maçların genelinde ise Ankaragücü üstünlük kurdu. 34 maçta Ankaragücü 14, Trabzonspor ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, 44 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.