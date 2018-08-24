Pereira’ya uyarı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    ’ya uyarı

    <a href="/index/pereira?id=0e6a6479-e5ee-45cd-8d52-d3026304e6f1" class="" rel="tag">Pereira</a>’ya uyarı
    TEKNİK direktör 'dan 'ya uyarı geldi. Hırçın yapısı nedeniyle kart görme potansiyeli yüksek olan 34 yaşındaki sağ beke Karaman, "Çok hırslısın ama sert müdahalelerden uzak dur ve hakemlerle de diyaloglara girme. Sana çok ihtiyacımız var" dedi.
    1. 24.8.2018
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