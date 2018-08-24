Farklı esecek – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Farklı esecek

    Farklı esecek

    Fırtına’nın kadrosunda A.Gücü maçında geçen haftaya göre değişiklikler olacak. kanatta oynayabilir

    Bordo-mavili takımda, A.Gücü deplasmanında kadroda ve oyun yapısında bazı değişiklikler planlanıyor. 'nin hazır gelmesi üzerine bu oyuncuyu kanatta kullanmayı planlayan 'ın Abdülkadir'i ise Onazi'nin yerine 6-8 numara pozisyonunda oynatması bekleniyor. Asıl mevkisi bu nokta olan genç oyuncudan beklentiler yüksek. 'ın yarınki maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle Rodallega yine ileri uçta görev yapacak.
    1. 24.8.2018
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