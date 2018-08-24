Burak Yılmaz kararı
BÜYÜK ŞOK!
Trabzonspor'da A.Gücü maçı öncesi Burak şoku yaşanıyor. Geçen hafta Sivas sınavında 20 dakikada görev yapan 33 yaşındaki forvetin önceki günkü idmanda ağrılarının arttığı ve kontrollerinde sağ uyluk kasında 1. derece yaralanması belirlendiği resmen açıklandı.
- 24.8.2018
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Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon 2. yarı oynanan alanya maçı gibi olur gs rahat kazanır o zamanda oynamadan kazanmıştı... zorla şampiyon yaptılar o maçta gsyi...
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Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum"
Toplam 10
Yorum
aga zaten bi sen anlamadın, birde yönetim...
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 9
Yorum
Fb İste yıllardır görmek istediğim transfer politikasi genc ucuz ve kaliteli ileriye donuk saglam paralar kazandirir. Comollo reyiz isi biliyor
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