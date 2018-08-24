Burak Yılmaz kararı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    kararı

    Burak Yılmaz kararı
    Yönetim kurulu önceki gün bayramlaşma töreni sonrası toplantı yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun toplantıda, ismi ile anılan için "Çok önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon attığı gol sayısı ortada ve bu sezon da teknik heyet kendisine çok güveniyor. Ancak maliyetler de belli, ne düşünüyorsunuz" diye sordu. Yöneticiler 33 yaşındaki forvetin kalması yönünde fikir beyan etti ve "Satmayı düşünmüyoruz ancak çok ciddi bir teklif gelirse de bunu değerlendirebiliriz" kararı çıktı. Bu arada Burak'ın Ağaoğlu ile görüşerek, "Sizden habersiz kimse ile görüşüp anlaşmadım" dediği belirtildi.

    BÜYÜK ŞOK!
    'da A.Gücü maçı öncesi Burak şoku yaşanıyor. Geçen hafta sınavında 20 dakikada görev yapan 33 yaşındaki forvetin önceki günkü idmanda ağrılarının arttığı ve kontrollerinde sağ uyluk kasında 1. derece yaralanması belirlendiği resmen açıklandı.
    1. 24.8.2018
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