Burak Yılmaz Ankaragücü maçı kadrosunda yok
Trabzonspor'un Ankaragücü'yle yapacağı maçın kadrosunda golcü oyuncu Burak Yılmaz yer almadı.
Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kafilesinde Burak Yılmaz yer almadı.
Ankara deplasmanında yer alacak takımın kafilesi şu şekilde:
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Hugo Rodallega
- 23.8.2018 17:26
- Güncelleme: 24.8.2018 02:09
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Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon 2. yarı oynanan alanya maçı gibi olur gs rahat kazanır o zamanda oynamadan kazanmıştı... zorla şampiyon yaptılar o maçta gsyi...
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Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum"
Toplam 10
Yorum
aga zaten bi sen anlamadın, birde yönetim...
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 9
Yorum
Fb İste yıllardır görmek istediğim transfer politikasi genc ucuz ve kaliteli ileriye donuk saglam paralar kazandirir. Comollo reyiz isi biliyor
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