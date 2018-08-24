Burak Yılmaz Ankaragücü maçı kadrosunda yok
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Ankaragücü maçı kadrosunda yok

    Burak Yılmaz Ankaragücü maçı kadrosunda yok

    'un Ankaragücü'yle yapacağı maçın kadrosunda golcü oyuncu yer almadı.

    'un Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı.

    Ankara deplasmanında yer alacak takımın kafilesi şu şekilde:

    Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Hugo Rodallega

    1. 23.8.2018 17:26
    2. Güncelleme: 24.8.2018 02:09
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