Ankaragücü’ne teşekkür
SPOR Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor'da, stat kapasitesinin yüzde 5'i oranındaki deplasman tribünü kontenjanını yüzde 10'a yükselten ev sahibi ekibe teşekkür edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar, "Ankara'daki taraftarımızın yoğun ilgisi sonrası dost ve kardeş kulübümüz Ankaragücü güzel bir jest yaparak, deplasman tribünü kontenjanını yüzde 10'a yükseltti. Teşekkür ederiz" dedi.
- 24.8.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
-
Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
-
Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Ankaragücü’ne teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.