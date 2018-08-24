Ankaragücü’ne teşekkür – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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HEPSİ
    24 Ağustos 2018, Cuma
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    ’ne teşekkür

    Ankaragücü’ne teşekkür
    SPOR 'in 3. haftasında yarın 'ne konuk olacak 'da, stat kapasitesinin yüzde 5'i oranındaki deplasman tribünü kontenjanını yüzde 10'a yükselten ev sahibi ekibe teşekkür edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar, "'daki taraftarımızın yoğun ilgisi sonrası dost ve kardeş kulübümüz Ankaragücü güzel bir jest yaparak, deplasman tribünü kontenjanını yüzde 10'a yükseltti. Teşekkür ederiz" dedi.
    1. 24.8.2018
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