Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum" – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    : "Tepkiyi hiç anlamıyorum"

    Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum"
    ekibi, bonservisi elinde olan Zeki Yavru ile maç başı 40 bin TL üzerinden 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 26 yaşındaki sağ bek, transferine tepki gösteren taraftar için, "Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Ben her zaman bu takımın başarısı için çabaladım. Bu kulübe hiç zarar vermedim" diye konuştu.
    1. 23.8.2018
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