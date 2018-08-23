Trabzonspor'dan MKE Ankaragücü'ne bilet teşekkürü – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'dan 'ne bilet teşekkürü

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan <a href="/index/mke-ankaragucu?id=f32f263d-8a6a-4cfb-a117-a8ecc8a96662" class="" rel="tag">MKE Ankaragücü</a>'ne bilet teşekkürü

    Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü 'ne konuk olacak 'da, stat kapasitesinin yüzde 5'i oranındaki deplasman tribünü kontenjanını yüzde 10'a yükselten ev sahibi ekibe teşekkür edildi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'nün, depsman taraftarı için ayrılan bilet sayısını iki katına çıkardığı vurgulandı.

    Açıklamada, Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar'ın, "Ankara'daki taraftarımızın yoğun ilgisi sonrası dost ve kardeş kulübümüz , sahalarında oynayacağımız müsabaka öncesi güzel bir jest yaparak, deplasman tribünü kontenjanını yüzde 10'a yükseltti. Türk futbolunun köklü ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    1. 23.8.2018 16:53
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