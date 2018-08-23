Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında, deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için uçakla Ankara'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanın ardından bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Ankara'ya hareket etti.
Trabzonspor kafilesinde, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri yer almadı.
Osmanlı Stadı'nda, 25 Ağustos Cumartesi saat 19.15'te oynanacak maç öncesi bordo-mavililer, yarın Ankara'da yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
- 23.8.2018 20:00
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