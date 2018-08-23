Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    kafilesi Ankara'ya gitti

    Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti

    , 'in 3. haftasında, deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için uçakla Ankara'ya gitti.

    'nde sabah yaptığı antrenmanın ardından bordo-mavililer, 'ndan tarifeli uçakla Ankara'ya hareket etti.

    kafilesinde, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden , , Kamil ve Vahid Amiri yer almadı.

    Osmanlı Stadı'nda, 25 Ağustos Cumartesi saat 19.15'te oynanacak maç öncesi bordo-mavililer, yarın Ankara'da yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 23.8.2018 20:00
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