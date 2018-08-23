Sosa el öptü 5 TL’yi kaptı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Sosa el öptü 5 TL’yi kaptı

    Sosa el öptü 5 TL’yi kaptı
    Arjantinli 10 numara Jose Sosa, bayramlaşma töreninde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun elini öptü. Başkan Ağaoğlu, elini öptürdüğü Sosa'ya 5 lira harçlık verdi, espriler yapıldı. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da bayramlaşma töreninde taraftarlarla bol bol fotoğraf çekildi.
    1. 23.8.2018
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