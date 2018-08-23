Sosa el öptü 5 TL’yi kaptı

Arjantinli 10 numara Jose Sosa, bayramlaşma töreninde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun elini öptü. Başkan Ağaoğlu, elini öptürdüğü Sosa'ya 5 lira harçlık verdi, espriler yapıldı. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da bayramlaşma töreninde taraftarlarla bol bol fotoğraf çekildi.