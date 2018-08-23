Mustafa kadro dışı! – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Mustafa !

    Mustafa kadro dışı!
    Malatyaspor'a transferi gündemde olan Mustafa Akbaş, iki gündür takımdan ayrı çalışıyordu. Ancak kulüpten alınan bilgiye göre 28 yaşındaki stoperin verilen idman programına uymadığı belirtildi. Bu nedenle dün antrenmana alınmayan ve sözleşmesi 2019'da bitecek Mustafa'nın bırakılması bekleniyor.
    1. 23.8.2018
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