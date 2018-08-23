Mete Kalkavan ile 1 kez kazandı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ile 1 kez kazandı

    Mete Kalkavan ile 1 kez kazandı
    'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un cumartesi saat 19.15'te deplasmanda A.Gücü ile oynayacağı karşılaşmada Mete Kalkavan görev yapacak. Fırtına bugüne kadar Kalkavan ile çıktığı 9 maçta 1 kez galip gelebildi.
    1. 23.8.2018
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