Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu: "Burak’ı satabiliriz" – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    : "Burak’ı satabiliriz"

    <a href="/index/genel-sekreter-omer-sagiroglu?id=9c964566-4e57-4992-b972-64600e44b6f1" class="" rel="tag">Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu</a>: "Burak’ı satabiliriz"

    , yeni olup olmayacağı ve hakkında konuştu.

    Sağıroğlu, "Trabzonspor'da hiçbir zaman bitmez. Hem gelir, hem de gider. Eksik olan bölgelerimiz daha net ortaya çıkıyor. Ankaragücü maçına da bakarak eksiklerimizi görüp politikamızı hızlandırmak gerek. Ayrılacak kimse var gibi gözükmüyor. Gitmek isteyen oyuncumuz varsa durumuna bakmak lazım" diye konuştu. Burak ile ilgili çıkan Beşiktaş iddialarına ise Sağıroğlu, "Beşiktaş'tan ciddi teklif yok. Ama gelirse, şartlar uygunsa ve Burak da istiyorsa neden olmasın!" dedi.
    1. 23.8.2018
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