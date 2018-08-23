Burak Yılmaz Ankaragücü maçı kadrosunda yok
Trabzonspor'un Ankaragücü'yle yapacağı maçın kadrosunda golcü oyuncu Burak Yılmaz yer almadı.
- 23.8.2018 17:26
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Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım
Toplam 3
Yorum
D'Alli Sakin Frey ile bizi kandirmayin sayin Ali Koc ve Damien Comolli. Transfer yapmayin o zaman boyle 2ci sinif futbolcu alacaksak.Souza kalmali
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Fenerbahçe Josef de Souza'yı KAP'a bildirdi: "Al Ahli ile görüşmelere başlandı"
Toplam 11
Yorum
fb hasan ali-şener-ozan- bunlarıda satın
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Fenerbahçe Josef de Souza'yı KAP'a bildirdi: "Al Ahli ile görüşmelere başlandı"
Toplam 11
Yorum
fb bırde sol kanat alın bu hasan ali ile olmaz
Burak Yılmaz Ankaragücü maçı kadrosunda yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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