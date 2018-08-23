Burak Yılmaz Ankaragücü maçı kadrosunda yok
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ankaragücü maçı kadrosunda yok

    Burak Yılmaz Ankaragücü maçı kadrosunda yok

    'un Ankaragücü'yle yapacağı maçın kadrosunda golcü oyuncu yer almadı.

    Ayrıntılar birazdan...
    1. 23.8.2018 17:26
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