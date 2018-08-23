Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Kan davamız yok"
Başkan Ahmet Ağaoğlu, bayramlaşma töreni sonrası açıklamalar yaptı.
ALGI OPERASYONU
Ağaoğlu, taraftarların şike süreciyle alakalı sorularına ise şöyle yanıt verdi: "Şike süreciyle ilgili anlam veremediğim bir algı operasyonu yürütülüyor. Eğer şike ile alakalı 'yönetim geri adım attı' diye bir algı yürütülmeye çalışılıyorsa günahımızı alıyorlar. Herkes özveri ile çalışıyor. Biz FIFA Disiplin Kurulu'na müracaat ettiğimiz zaman FIFA Disiplin Kurulu başkanı reddetti. Görevini kötüye kullanarak reddettiği için CAS'a başvurduk, 46 bin euro harç bedeli yatırdık. Şu anda CAS'tan duruşma günü bekliyoruz."
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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