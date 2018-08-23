Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Kan davamız yok" – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Başkan : "Kan davamız yok"

    Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Kan davamız yok"

    Başkan , bayramlaşma töreni sonrası açıklamalar yaptı.

    ", Burak'ı istiyorsa bizimle iletişime geçmeli. Yetkisiz kişilerle değil" diyen Ağaoğlu, 'nun transfer edilmesiyle ilgili gelen eleştirilere de cevap vererek, "Bir oyuncu gelip, 'Ben oynamazsam para almam' diyorsa bunu iyi değerlendirmek lazım. Benim anladığım Zeki şunu söylüyor: 'Ben sadece kulübüme hizmet etmeye geldim.' Birey kim olursa olsun birbirimizi sevmek zorundayız. Eğer birbirimizi sevmezsek dışardakiler mutlu oluyor. Kimse ile bizim kan davamız yok. Bizim yapımız bu. Biz zor beğeniyoruz" dedi.

    ALGI OPERASYONU
    Ağaoğlu, taraftarların şike süreciyle alakalı sorularına ise şöyle yanıt verdi: "Şike süreciyle ilgili anlam veremediğim bir algı operasyonu yürütülüyor. Eğer şike ile alakalı 'yönetim geri adım attı' diye bir algı yürütülmeye çalışılıyorsa günahımızı alıyorlar. Herkes özveri ile çalışıyor. Biz FIFA Disiplin Kurulu'na müracaat ettiğimiz zaman başkanı reddetti. Görevini kötüye kullanarak reddettiği için CAS'a başvurduk, 46 bin euro harç bedeli yatırdık. Şu anda 'tan duruşma günü bekliyoruz."
    1. 23.8.2018
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