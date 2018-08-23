Anthony Nwakaeme: "Para değil Trabzonspor" – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    : "Para değil "

    Anthony Nwakaeme: "Para değil Trabzonspor"

    Yeni transfer , BBC Sport'a konuştu ve önemli açıklamalar yaptı.

    29 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Çin'den büyük paralar teklif edildi ancak her şey para değil. Nijerya Milli Takımı'ndaki kariyerimi devam ettirmek adına 'u seçtim. Rekabeti seviyorum. Trabzonspor'un büyük hedefleri var ve bir profesyonel oyuncu olarak tam da istediğim bu. İlk iç saha maçındaki atmosfere, taraftarlara ve stada aşık oldum" ifadelerini kullandı. Nwakaeme, bir an önce forma giymek ve takıma katkı sağlamak istediğini de dile getirdi.
    1. 23.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anthony Nwakaeme: "Para değil Trabzonspor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN