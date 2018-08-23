Amiri ve Anthoy döndü – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ve Anthoy döndü

    Amiri ve Anthoy döndü

    Bordo-mavili takım, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Onur, sakatlığı bulunan Kamil katılmazken, Cagliari maçında sakatlanan Amiri ile eşyalarını toplamak için gittiği 'den dönen yeni transfer Anthony koşu yaptı. İdmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Başkan Ağaoğlu orta sahaya kadar girerek Ünal Karaman ile bir süre sohbet etti. Bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün izinli olan Burak Yılmaz, dün akşam çalışmaya katıldı. Başkan Ağaoğlu, tecrübeli futbolcu ile de bir süre özel sohbet etti.
    1. 23.8.2018
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