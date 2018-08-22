Trabzon hedefsiz olmaz – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Trabzon hedefsiz olmaz

    Trabzon hedefsiz olmaz
    GEÇEN sezonun sona ermesinin ardından Fırtına'nın teknik direktörlük koltuğuna oturan , maçıyla birlikte ilk galibiyetini almıştı. Başarılı çalıştırıcı, kazandıkları 3 puanı sonuna kadar hak ettiklerini belirtti. 52 yaşındaki hoca, "'a zor zamanda geldik ancak çok şükür iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Lige iyi hazırlandık ama maçıyla iyi başlayamamıştık. Sivasspor karşısında ilk galibiyetimizi aldık. Taraftarımızın da coşkulu desteğiyle baskılı bir oyun ortaya koyduk ve ilk 3 puanımızı aldık" ifadesini kullandı. Bordo-mavililerde şampiyon olma isteğini yineleyen Karaman, "Benim buradaki amacım son haftaya kadar lig yarışında kalacak bir takım oluşturmak. Burası Trabzonspor. Burada asla hedefsiz olmak gibi bir durum olamaz" diye konuştu.
    1. 22.8.2018
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