Çok önemli bir futbolcu – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Çok önemli bir futbolcu

    Çok önemli bir futbolcu

    Hacısalihoğlu: Bırakmak istemediler ama sonuçta biz aldık. ’dan bilgi aldık. Zeki büyük katkı yapacak

    ASBAŞKAN Hayrettin Hacısalihoğlu, yeni Anthony'den Zeki Yavru'ya kadar birçok önemli konu hakkında açıklamalarda bulundu. Hacısalihoğlu, "Anthony önemli bir oyuncu. Bırakmak istemiyorlardı ama sonuçta işi bitirdik. Orada bizim eski oyuncumuz Şota başka bir takımda görev yapıyor, ondan ayrıntılı bilgi aldık. Maç kasetlerini izledi arkadaşlar ve sonuç olarak transferi gerçekleşti" dedi. , 26 yaşındaki sağ bek Zeki için de "Taraftardan bir tepki geldi. Bir süre bekledik ve Zeki imzayı attı. Bu camianın alt yapısında yetişmiş biri ve bölgesinde oyuncu eksikliği var. Ekonomik olarak Trabzonspor'un buna ihtiyacı vardı, aidiyet duygusu ile daha çok katkı verebileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 22.8.2018
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