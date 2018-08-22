128. yabancı Anthony – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    128. yabancı

    128. yabancı <a href="/index/anthony?id=cedabb3c-3ee7-4466-ad70-f27994f46eff" class="" rel="tag">Anthony</a>
    FORVET , kulübün 128. transferi oldu. 1970-71'de 2. Lig'de oynadığı dönemde Rumen Reculen Koska ile anlaşarak ilk transferini yapan bordo-mavili ekip, 'de ise 1985-86'da Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırarak siftah yapmıştı
    1. 22.8.2018
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