Yavru yuvada – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Yavru yuvada

    Yavru yuvada

    ekibi, eski futbolcusu ’ya 1 senelik imza attırdı. 26 yaşındaki sağ bek sadece maç başı 40 bin TL alacak.

    Fırtına, eski futbolcularından Zeki Yavru ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, serbest oyuncu statüsünde bulunan 26 yaşındaki sağ bek ile maç başı 40 bin TL karşılığında bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Zeki maça ilk 11'de başlarsa 40 bin TL'nin tamamını alacak.

    BUGÜN İDMANDA
    Sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin yüzde 75'ini, maç kadrosunda yer alıp süre almaması durumunda ise bu ücretin yüzde 50'sini kazanacak. Tecrübeli savunma oyuncusu daha önceki dönemde Trabzonspor ile 58'i ilk 11'de olmak üzere 75 maça çıktı ve rakip fileleri 1 kez sarstı. Zeki bugün ilk idmanına çıkacak.
    1. 21.8.2018
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