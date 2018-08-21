Yavru yuvada
Karadeniz ekibi, eski futbolcusu Zeki Yavru’ya 1 senelik imza attırdı. 26 yaşındaki sağ bek sadece maç başı 40 bin TL alacak.
BUGÜN İDMANDA
Sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin yüzde 75'ini, maç kadrosunda yer alıp süre almaması durumunda ise bu ücretin yüzde 50'sini kazanacak. Tecrübeli savunma oyuncusu daha önceki dönemde Trabzonspor ile 58'i ilk 11'de olmak üzere 75 maça çıktı ve rakip fileleri 1 kez sarstı. Zeki bugün ilk idmanına çıkacak.
- 21.8.2018
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
Yavru yuvada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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