Vakfıkebir ekmeği geldi

A.Gücü maçının hazırlıklarına başladı.düz koşu ile başlayan antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladı. İdman öncesinde Vakfıkebir Büyükliman Futbol Okulu'ndan gelen minik futbolcularve'a Vakfıkebir ekmeği hediye etti.