Vakfıkebir ekmeği geldi – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Vakfıkebir ekmeği geldi

    Vakfıkebir ekmeği geldi
    , A.Gücü maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililer düz koşu ile başlayan antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladı. İdman öncesinde Vakfıkebir Büyükliman Futbol Okulu'ndan gelen minik futbolcular Ünal Karaman ve Onur'a Vakfıkebir ekmeği hediye etti.
    1. 21.8.2018
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