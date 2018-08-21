Vahid Amiri derbiye zor – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Vahid derbiye zor

    Vahid Amiri derbiye zor
    Cagliari maçında sakatlanan Amiri'nin 4. haftadaki G.Saray derbisine yetişmesi de zor. Doktor kontrolünde fitness salonunda çalışan İranlı sol kanadın Ankaragaücü maçından sonra takımla çalışmalara başlayacağı dile getirildi.
    1. 21.8.2018
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