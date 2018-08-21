Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , Ankaragücü maçına hazırlanıyor

    Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

    ’in üçüncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan , hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde 17.30'da başlayan antrenmanda pas varyasyonu ve topa sahip olma oyunları yapıldı. Kulübün yönetim kurulu üyelerinin de bir bölümünü takip ettiği antrenman dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları ile son buldu.

    Antrenmana tedavisi devam eden Kamil , salonda fitness yapan Abdulkadir Ömür ve izinli olan katılmazken, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Vahid Amiri takımdan ayrı olarak çalıştı.

    Bordo mavili ekip, yarın yapacağı tek antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 21.8.2018 21:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN