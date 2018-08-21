Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 17.30'da başlayan antrenmanda pas varyasyonu ve topa sahip olma oyunları yapıldı. Kulübün yönetim kurulu üyelerinin de bir bölümünü takip ettiği antrenman dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları ile son buldu.



Antrenmana tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, salonda fitness yapan Abdulkadir Ömür ve izinli olan Burak Yılmaz katılmazken, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Vahid Amiri takımdan ayrı olarak çalıştı.



Bordo mavili ekip, yarın yapacağı tek antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.