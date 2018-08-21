Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 17.30'da başlayan antrenmanda pas varyasyonu ve topa sahip olma oyunları yapıldı. Kulübün yönetim kurulu üyelerinin de bir bölümünü takip ettiği antrenman dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları ile son buldu.
Antrenmana tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, salonda fitness yapan Abdulkadir Ömür ve izinli olan Burak Yılmaz katılmazken, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Vahid Amiri takımdan ayrı olarak çalıştı.
Bordo mavili ekip, yarın yapacağı tek antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 21.8.2018 21:09
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Toplam 3
Yorum
thebarbaros bu adam ciddi hatalar yapan bir kaleci ve beşiktaş'ın kalecisi olacak kapasitede değil. fabri'yi neden gönderdiklerini anlayamıyorum
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Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif
Toplam 4
Yorum
Rayner Yaşlı oyuncuya bu kadar parayla transfer edilmesi çok düşündürücü Şenol yeter deyince sen çalışansın işine bak vaybe
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Topal bekleneni veremedi
Toplam 3
Yorum
taraftar adam 2 haftada 4 maça çıktı birde hafta başlarında kim böyle maça çıkar
Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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