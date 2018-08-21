Bayramlaşma töreni yarın – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Bayramlaşma töreni yarın

    Bayramlaşma töreni yarın
    Bordo-mavili kulüpte Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yarın bayramlaşma töreni yapılacak. Saat 15.00'te gerçekleştirilecek ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların da katılacağı törene tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.
    1. 21.8.2018
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