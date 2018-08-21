Anthony Nwakaeme şov yapar! – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    şov yapar!

    Anthony Nwakaeme şov yapar!

    Asbaşkan Hacısalihoğlu, “, ’un simgesi olacak” dedi Yıllık 1 milyon euro alacak tecrübeli forvet için Sheva’ya da 1.1 milyon euro ödenecek.

    'un Hapoel Beer Sheva takımından ettiği Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme için Trabzon 'nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavililerin transfer ettiği oyuncularla kadrosunu güçlendirirken imza törenlerini de tarihi yapılarda gerçekleştirdiklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Bu sayede tanıtıma ve turizme katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burası tarihi Trabzon'un simgesi olmuş Atatürk Köşkü. İnanıyoruz ki Atatürk Köşkü'nün Trabzon'un simgesi olduğu gibi Anthony kardeşimiz de Trabzon'un simgesi olacak, Trabzonspor'a başarılar sağlayacak. Bugüne kadar geçmişi çok parlak, bizde de bu başarıları tekrarlayacağına inanıyorum" dedi.

    BİR STOPER DAHA TRANSFER EDEBİLİRİZ
    Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un yeni transfer yapıp yapmayacağı sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Yakın tarihte endüstriyel futbola dönüştüğü günden bu yana transferin zamanı süresi programı çok belirgin olmuyor. Oyuncu alımına devam edebileceğimiz gibi bizden giden isimler de olabilir. Sadece bizim için değil Türkiye, için, Dünya için yaşanan süreç. O anlamda transferi ne tamamladık, ne nokta koyduk ne de oyuncu almaya devam edeceğiz diyebiliriz. Bir defans oyuncusu daha düşünüyoruz ama kesinleşmiş bir durum yok. Duruma bakıyoruz."



    ATMOSFER HARİKAYDI
    Trabzonspor- maçını tribünden izleyen Anthony, bordo- mavili taraftarları ve atmosferi çok beğendiğini söyledi. 29 yaşındaki golcü, "Trabzonspor'a bana burada olma şansını verdiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımın da başarı için hırsı var. Beni bu da motive ediyor. Sivasspor maçında gördüğüm her şey çok iyiydi. Taraftarlar, atmosfer harikaydı. Çok iyi insanlar olduklarını gördüm. Her şey çok iyiydi. Forvet ve sol kanatta oynayabilirim. Tercihim sol kanat" dedi.

    MALİYETİ 4 MİLYON EURO
    3 yıllık imza atan Anthony'nin maliyeti belli oldu. Futbolcuya 2018/19 sezonu için 1 milyon 16 bin 750 euro, 2019/20 için 900 bin 750 euro, 2020/21 için 904 bin euro ödenecek. Menajer Pereira'ya 135 bin euro ve ekibi Sheva'ya da 1 milyon 100 bin euro verilecek. Dün idmanda arkadaşları ile tanışan Anthony, eşyalarını almak için İsrail'e gitti.

    FOTOMAÇ FARKI
    'nin 1 numaralı spor gazetesi , Fırtına'nın Anthony ile ilgilendiğini 8 Ağustos'ta ilk kez tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadık.

    Yunus Emre SEL
    1. 21.8.2018
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