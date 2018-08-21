Anthony Nwakaeme şov yapar!
Asbaşkan Hacısalihoğlu, “Anthony Nwakaeme, Trabzonspor’un simgesi olacak” dedi Yıllık 1 milyon euro alacak tecrübeli forvet için Sheva’ya da 1.1 milyon euro ödenecek.
BİR STOPER DAHA TRANSFER EDEBİLİRİZ
Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un yeni transfer yapıp yapmayacağı sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Yakın tarihte endüstriyel futbola dönüştüğü günden bu yana transferin zamanı süresi programı çok belirgin olmuyor. Oyuncu alımına devam edebileceğimiz gibi bizden giden isimler de olabilir. Sadece bizim için değil Türkiye, için, Dünya için yaşanan süreç. O anlamda transferi ne tamamladık, ne nokta koyduk ne de oyuncu almaya devam edeceğiz diyebiliriz. Bir defans oyuncusu daha düşünüyoruz ama kesinleşmiş bir durum yok. Duruma bakıyoruz."
ATMOSFER HARİKAYDI
Trabzonspor-Sivasspor maçını tribünden izleyen Anthony, bordo- mavili taraftarları ve atmosferi çok beğendiğini söyledi. 29 yaşındaki golcü, "Trabzonspor'a bana burada olma şansını verdiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımın da başarı için hırsı var. Beni bu da motive ediyor. Sivasspor maçında gördüğüm her şey çok iyiydi. Taraftarlar, atmosfer harikaydı. Çok iyi insanlar olduklarını gördüm. Her şey çok iyiydi. Forvet ve sol kanatta oynayabilirim. Tercihim sol kanat" dedi.
MALİYETİ 4 MİLYON EURO
3 yıllık imza atan Anthony'nin maliyeti belli oldu. Futbolcuya 2018/19 sezonu için 1 milyon 16 bin 750 euro, 2019/20 için 900 bin 750 euro, 2020/21 için 904 bin euro ödenecek. Menajer Pereira'ya 135 bin euro ve İsrail ekibi Sheva'ya da 1 milyon 100 bin euro verilecek. Dün idmanda arkadaşları ile tanışan Anthony, eşyalarını almak için İsrail'e gitti.
FOTOMAÇ FARKI
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Fırtına'nın Anthony ile ilgilendiğini 8 Ağustos'ta ilk kez tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadık.
Yunus Emre SEL
- 21.8.2018
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
Anthony Nwakaeme şov yapar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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