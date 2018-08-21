5 eksik vardı – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    5 eksik vardı

    5 eksik vardı
    yönetimindeki idmana sakatlığı devam eden Kamil ve Vahid Amiri'nin yanı sıra aşil tendonundan sakatlanan Novak katılmadı. İzni devam eden ve baba olduğu için izin verilen Esteban da idmana çıkmadı.
    1. 21.8.2018
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