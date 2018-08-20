Yerli+milli ruh – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Yerli+milli ruh

    Yerli+milli ruh
    Abdülkadir Ömür ve , takımın yeni sezondaki lokomotifleri olacak. 'ın çok güvendiği ikili, yerli ve milli ruhu temsil ediyor. İki genç oyuncu, sahada enerjileri ile takım arkadaşlarına da öncülük ediyorlar.
    1. 20.8.2018
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