Trabzonspor transferi açıkladı! 1 yıllık imza... – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    transferi açıkladı! 1 yıllık imza...

    Trabzonspor transferi açıkladı! 1 yıllık imza...

    , ile yollarını ayıran ile bir yıllığına anlaşmaya vardı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.

    Buna göre futbolcuya;

    * Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,

    * Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,

    * Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla,

    1. 20.8.2018 18:48
    2. Güncelleme: 20.8.2018 18:52
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