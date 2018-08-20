Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcuya;

* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,

* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,

* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,