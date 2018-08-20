Trabzonspor transferi açıkladı! 1 yıllık imza...
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Zeki Yavru ile bir yıllığına anlaşmaya vardı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre futbolcuya;
* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,
* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,
* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
- 20.8.2018 18:48
- Güncelleme: 20.8.2018 18:52
-
Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
eray negrado kart cezalısı love mecburen oynayacak ya da pektemk güvenilecek tolga gökhan pepe vida adriano q7 medel tolgay caner babel love
-
Önce çıldırttı sonra affettirdi
Toplam 7
Yorum
Kamil Tolga geri paslarını taca veya kornere at adama veriyorsun
-
Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
Toplam 6
Yorum
Alexs10 Yapacağımı yaptım, batırdım gittin diyorsun yani.
Trabzonspor transferi açıkladı! 1 yıllık imza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.