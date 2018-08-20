Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Vahid Amiri, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak ile izinli olan Mustafa Akbaş ve Esteban Alvarado katılmadı.
Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise antrenmana gelerek takım arkadaşları ile tanıştıktan sonra eşyalarını toplamak üzere İsrail'e gitti.
Düz koşu ile başlayan antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan, antrenman öncesi bordo-mavili ekibi Vakfıkebir Büyükliman Futbol Okulu'ndan gelen minik futbolcular karşıladı. Minik futbolcular Teknik Direktör Ünal Karaman ve kaleci Onur Recep Kıvrak'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği hediye etti.
- 20.8.2018 20:58
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Beyefendi Özkan Sümerin neden istifa ettiği anlaşıldı. Zeki Yavru taraftar da kötü enerji oluşturuyor, biz yeteneksiz topcu istemiyoruz ! YETER
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Önce çıldırttı sonra affettirdi
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Olçay Haklısın ikinci yarıda Beşiktaş Okadar kaçırmasaydı durum 4 - 14 olurdu
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Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
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Vatan Fb, içinde sen yok hükmündesin.
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