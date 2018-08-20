Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/mke-ankaragucu?id=f32f263d-8a6a-4cfb-a117-a8ecc8a96662" class="" rel="tag">MKE Ankaragücü</a> maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 3. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Vahid Amiri, Kamil , Filip Novak ile izinli olan ve Esteban Alvarado katılmadı.

    'un yeni transferi Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise antrenmana gelerek takım arkadaşları ile tanıştıktan sonra eşyalarını toplamak üzere 'e gitti.

    Düz koşu ile başlayan antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

    Öte yandan, antrenman öncesi bordo-mavili ekibi Vakfıkebir Büyükliman Futbol Okulu'ndan gelen minik futbolcular karşıladı. Minik futbolcular ve kaleci 'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği hediye etti.

    1. 20.8.2018 20:58
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