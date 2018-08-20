Okay Yokuşlu yedek kaldı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    yedek kaldı

    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a> yedek kaldı
    , 'nın ilk haftasında şans bulamadı. 6 milyon euro'ya Celta Vigo'ya satılan milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Espanyol maçında yedek soyunan Yokuşlu, hocası tarafından riske edilmedi. Mücadele 1-1 sona erdi. Celta'nın diğer Türk yıldızı Emre Mor ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
    1. 20.8.2018
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