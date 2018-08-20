Fırtına daha sert esecek – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fırtına daha sert esecek

    Fırtına daha sert esecek

    Karaman, maçında olumlu sinyaller verdiklerini dile getirirken, “Haftalar ilerledikçe daha coşkulu olacağız” dedi.

    Teknik direktör 'dan umut dolu mesajlar geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Sivasspor karşısında oynanan oyunun ümit verici olduğunu vurgulayarak, "Daha kat edecek çok yolumuz olduğunun bilincindeyiz. Ancak gidişatımız iyi. Önümüzdeki haftalarda çok daha coşkulu bir takım olacağız" dedi. Karaman bu geçiş döneminde camiadan yapıcı eleştiriler beklediklerini kaydederek, bunun takımın gelişimine ivme kazandıracağını dile getirdi. Artık Ankaragücü maçına odaklandıklarını da söyleyen Karaman, hedeflerinin başkentten de 3 puanla dönerek galibiyet serisi yakalamak olduğunu ifade etti.
    1. 20.8.2018
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