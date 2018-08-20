Filip Novak formayı kaptı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    formayı kaptı

    <a href="/index/filip-novak?id=f49e0790-4c49-4d74-83b9-1a9bd3a7e329" class="" rel="tag">Filip Novak</a> formayı kaptı
    Sol bekteki forma savaşında Filip Novak, İbanez'i geride bıraktı. Ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçında Ünal Karaman tarafından riske edilmeyen tecrübeli futbolcu, maçında ilk 11'de sahaya çıkarken, futboluyla göze girdi. İbanez'den istediği verimi alamayan Karaman'ın Novak'ın performansından memnun kaldığı ve 'da da formayı vermeyi planladığı bildirildi.
    1. 20.8.2018
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