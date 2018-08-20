Burak’a tatil yok
Sivas maçıyla sahalara dönen golcü oyuncu iki günlük izinde de idmanlarını sürdürdü. Burak, “Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerek” dedi.
REKORLARA ERKEN BAŞLADI!
Burak yeni sezonda rekorlarına (!) erken başladı. Attığı gollerin yanı sıra sık sık ofsayta düşmesiyle ünlü olan yıldız, OptaCan'ın istatistiklerine göre 19 dakika forma giydiği Sivas maçında sahada kaldığı 15 dakikada 5 kez topla buluşurken, 2 kez ofsayta yakalandı. Maçı da 4 ofsayt ile tamamlayarak 2018-19 sezonunda en fazla ofsayta düşen futbolcu oldu.
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