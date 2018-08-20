Burak’a tatil yok – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Burak’a tatil yok

    Burak’a tatil yok

    Sivas maçıyla sahalara dönen golcü oyuncu iki günlük izinde de idmanlarını sürdürdü. Burak, “Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerek” dedi.

    Uzun bir sakatlık döneminin ardından ilk kez ile oynanan maçta kısa bir süre alan Burak Yılmaz, iki günlük izinde çalışmalarına devam etti. Tecrübeli oyuncu, Ankaragücü maçına kadar tam anlamıyla hazır hale gelmeyi hedeflediğini söyledi. oynamayı özlediğini belirten golcü futbolcu, "Takımıma katkı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerekiyor. Bu sezon hem benim hem de için önemli değişimlerin olacağına inanıyorum" diye konuştu.

    REKORLARA ERKEN BAŞLADI!
    Burak yeni sezonda rekorlarına (!) erken başladı. Attığı gollerin yanı sıra sık sık ofsayta düşmesiyle ünlü olan yıldız, OptaCan'ın istatistiklerine göre 19 dakika forma giydiği Sivas maçında sahada kaldığı 15 dakikada 5 kez topla buluşurken, 2 kez ofsayta yakalandı. Maçı da 4 ofsayt ile tamamlayarak 2018-19 sezonunda en fazla ofsayta düşen futbolcu oldu.
    1. 20.8.2018
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