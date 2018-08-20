Bayramlaşma çarşamba günü – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Bayramlaşma çarşamba günü

    Bayramlaşma çarşamba günü
    Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü yapılacak. Çarşamba günü saat 15.00'te 'nde gerçekleştirilecek olan törene Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör 'ın da katılacağı ifade edildi. Törene başta bordo-mavili taraftarlar olmak üzere çok sayıda katılım olması bekleniyor.
    1. 20.8.2018
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