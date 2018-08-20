11 milyon euro cepte kalacak – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    11 milyon euro cepte kalacak

    11 milyon euro cepte kalacak
    Yüksek borçlar nedeniyle pahalı oyuncu transferinden vazgeçen amacına ulaştı. Yeni yönetim görev başına geldiğinde 33.8 milyon euro olan kadronun maliyeti, 22.6 milyon euro'ya çekildi. Verim alınamayan 9 oyuncu ile yolların ayrılması, yerlerine daha uygun ücretli isimler edilmesi ile bu sezon eldeki futbolculara 11 milyon euro daha az ücret ödenecek. Bu da önemli bir bütçe rahatlaması getirecek.
    1. 20.8.2018
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