Yüzde 100 Hosseini – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Yüzde 100

    Yüzde 100 Hosseini

    İranlı stoper; % 100 top kapma, yüzde 91 isabetli paslık bir performans sergilerken, Toure de beş tehlike kesti.

    Yeni alınan stoperler Toure ve Hosseini, ilk kez birlikte oynadıkları Sivas maçında iyi bir görüntü ortaya koydu. ; yüzde 100 top kapma, yüzde 91 isabetli paslık performans ile oynarken, 39 kez topla buluştu. Toure de karşılaşmanın en fazla top uzaklaştırma yapan oyuncusu oldu. 5 kez kritik pozisyonda tehlikeyi kesen 28 yaşındaki Senegalli, isabetli pas yüzdesiyle de dikkatleri çekti.
    1. 19.8.2018
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